Un banco suizo admitió que lavó 25 millones de dólares para Julio Grondona

El banco suizo Julius Baer acordó pagar 79 millones de dólares al gobierno estadounidense para poner fin a una investigación sobre su rol en una conspiración de lavado de dinero vinculada al escándalo del FIFAgate y especialmente al fallecido Julio Grondona, informó el Departamento de Justicia estadounidense.

La entidad admitió "que lavó U$S 25 millones" del ex presidente de la AFA y su familia por coimas de la empresa Torneos "provenientes del pago de sobornos que recibió a cambio de los derechos de televisión de las Copas del Mundo de 2018, 2022, 2026 y 2030".

También reconoció haber llevado a cabo una serie de operaciones en la Confederación Helvética y Estados Unidos en julio de 2014, cuando se produjo la muerte del ex mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino, y que canalizó los sobornos vinculados a los derechos de televisión de las copas América, Libertadores y Sudamericana para múltiples ejecutivos del fútbol continental.

La lista de beneficiados es más extensa. Los ex presidentes de la Confederación Brasileña de Fútbol Marco Polo del Nero y José María Marín se embolsaron US$ 3,9 millones; el ex presidente de la Conmebol y de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Eugenio Figueredo, recibió US$ 2 millones y el ex tesorero de la Conmebol, el boliviano Romer Osuna, percibió US$ 600 mil dólares.

También está mencionado otro ex timonel de la Conmebol, el paraguayo Nicolás Leoz, aunque en su caso no se precisa la cifra que le pagaron. Como parte de ese acuerdo, Julius Baer detalló que Alejandro Burzaco y otros ejecutivos de la empresa Torneos crearon dos sociedades pantallas (FPT Sports SA y Arco Business and Developments Ltd) con las que abrieron cuentas en Suiza.

El acuerdo "marca una nueva etapa en los esfuerzos continuos de Julius Baer para poner fin a los procedimientos reglamentarios y legales aún en curso, en cooperación con las autoridades concernidas", se limitó a indicar el banco en un comunicado.