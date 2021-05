Turismo Carretera: un histórico piloto fue internado tras contagiarse covid

Una alarmante noticia preocupó al automovilismo argentino. El reconocido piloto de Turismo Carretera, Roberto Del Bo se encuentra en un nosocomio de Villa María, recuperándose de un cuadro de coronavirus. El de Canals fue trasladado el pasado sábado para realizarle una tomografía y los resultados mostraron que padecía neumonía bilateral.

Si bien en ningún momento tuvo ninguna complicación, internarlo fue una decisión para preservar su salud. El propio Gringo, en diálogo con Vuelta Previa, explicó: "Por suerte no estuve en terapia, pero tenía respirador y fui mejorando de a poco. Me van a dar el alta para volver a mi casa, pero no alta médica".

"Los primeros días no tenía ningún síntoma, pero después se me empezó a bajar la presión, el oxigeno y ahí la empecé a pasar mal. Me tuvieron que internar, la pase muy mal, no tenía dimensión de lo que era hasta que lo viví", reveló Del Bo que en total, disputó 224 en la máxima y se ganó el mote de referente de la marca del moño.

El TC tendrá tres carreras en el mes de agosto

La Asociación Corredores Turismo Carretera se vio obligada, por la segunda ola de covid instalada en la Argentina, a realizar modificaciones en el calendario. Teniendo en cuenta las modificaciones que se debieron hacer, ocupó un casillero vacío para poder concretar la carrera perdida del 30 mayo. Es por eso que en el mes de agosto el TC tendrá tres fechas. A las ya pactadas, del fin de semana de 1º y del 22, se agregó el domingo 8.