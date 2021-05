San Lorenzo se despidió con triunfo de la Copa Sudamericana

San Lorenzo goleó hoy a Huachipato por 3-0, en condición de visitante, resultado que dejó afuera a ambos equipos de la Copa Sudamericana, en partido por la sexta fecha del grupo A, que se jugó en el estadio Sausalito de Viña del Mar, Chile.



Con este resultado clasificó a octavos de final Rosario Central, que lideró el grupo A (11 puntos), Huachipato quedó segundo (8), San Lorenzo tercero (7) y 12 de Octubre, de Paraguay, último (6). Rosarinos y guaraníes igualaron esta noche sin goles en cancha de Banfield.



El delantero de San Lorenzo, Nicolás Fernández abrió el marcador para el "cuervo", de cabeza, a los 11 y a los 31 minutos, ampliando Luis Sequeira a los 8 minutos de la segunda parte.



En la primera mitad salió en busca del partido Huachipato, obligado a ganar y esperar el resultado de Rosario Central, para pasar a octavos de final de la Sudamericana.



Es así que el equipo chileno se basó en la generación de jugadas de Javier Altamirano, asistiendo al ecuatoriano Denilson Ovando y el plantel de Boedo, buscaba recuperar pelotas y salir de contra.



Y es así que Julián Palacios, desbordando por la izquierda, definió de zuda desde afuera arriba, pelota que despejó para el tiro de esquina, el arquero Gabriel Castellón a los 9 minutos.



Pero a los 11 minutos de un tiro de esquina, por la izquierda de Alexis Sabella la pelota rebota en el área y con un doble cabezazo, primero de Federico Gattoni y luego de Nicolás "Uvita" Fernández que la empujó para definir el primer tanto del partido.



En esta instancia, el plantel dirigido por el argentino Juan José Luvera, entró en confusión e imprecisiones, afectado por la prematura caída.



Palacios y "Uvita" Fernández empezaron a liderar las jugadas de peligro del conjunto azulgrana y a los 31 minutos un pase de Palacios por la izquierda, centro para Fernández y remató para convertir el segundo gol para el plantel "santo".



En la segunda etapa el conjunto trasandino salió con los mismos problemas que presentó en el inicio, hecho que aprovechó a los 8 minutos San Lorenzo con una salida de Gattoni por el medio con pase a la izquierda para Luis Sequeira que con la zurda, marcó el tercer tanto "cuervo".



Desde este momento el entrenador del conjunto chileno, Juan Luvera, apostó a los cambios para refrescar al equipo, como el ingreso de Juan Córdova que generó un pelotazo al palo izquierdo de Sebastián Torrico que sacó en la línea Nicolás Fernández a los 15 minutos.



Pero pese a las incorporaciones, Huachipato no pudo cambiar el desarrollo del juego para, aunque sea, convertir un gol.



Para este partido, el "Ciclón" sufrió varias bajas, como la de los hermanos Ángel y Óscar Romero, convocados para la selección paraguaya; Andrés Herrera, para el seleccionado Sub-23; Diego Braghieri (lesionado) y Alexander Díaz, positivo de Covid-19.



Tampoco fueron considerados por el entrenador provisorio, Leandro Romagnoli, por lesiones y Covid-19, Fernando Monetti, Alejandro Donatti, Gabriel Rojas, Diego Rodríguez, Jalil Elías y Franco Di Santo.



Además el "Pipi", no tuvo en cuenta por cuestiones futbolísticas a Bruno Pittón y Mariano Peralta Bauer.



Además éste será el último partido vistiendo la camiseta azulgrana de un ídolo de San Lorenzo, Fabricio Coloccini, al que el club de Boedo no le renovará el contrato que vence a fin de mes, por lo que el defensor está negociando con Aldosivi de Mar del Plata, para finalizar ahí su carrera.



También podría ser la despedida como técnico de la estrella azulgrana, Romagnoli, que junto con el otro referente "cuervo", Alberto "Beto" Acosta, condujeron momentáneamente al equipo tras la salida de Diego Dabove.



Así el "Ciclón" cierra un semestre para el olvido, donde quedó fuera de todos los campeonatos en donde participó, Copas Libertadores de América, Sudamericana, Argentina y de la Liga Profesional de Fútbol.



Con el fin del encuentro de hoy en Chile, el plantel quedará licenciado hasta el 14 ó 17 de junio, cuando se retome la pretemporada con vistas al próximo semestre y con nuevo entrenador confirmado. Por lo menos hoy le terminó dando una mano a su "antiguo amigo", Rosario Central.