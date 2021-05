El inesperado anuncio de Gareth Bale que enciende las alarmas en Europa

Luego de una temporada a préstamo en el Tottenham de Inglaterra, Gareth Bale debe regresar al Real Madrid. Sin embargo, el delantero nunca tuvo la continuidad esperada por las partes en el club merengue y ahora habría tomado una drástica decisión.

Según sostiene la prensa española, Bale tendría decidido anunciar su retiro luego de la Eurocopa. “No diré nada hasta después de la Eurocopa. Sé lo que voy a hacer, pero se armaría un caos si lo digo”, reconoció el delantero en diálogo con The Times tras la finalización del préstamo con el Tottenham. Y agregó: “Ahora mismo no pienso en nada que no sea en Gales y en terminar la temporada lo mejor posible”.

El medio español ABC afirmó que la decisión que tomará el futbolista de 31 años podría pasar por negociar con la cúpula directiva del Real Madrid, club en el que no sería tenido en cuenta por parte del entrenador, para rescindir su contrato cobrando la mitad de su salario actual, cifrado en 12 millones de euros.

“En Madrid esperan que seas un galáctico, es decir, que haga lo que han visto hacer antes a otros jugadores y la verdad, es que seguramente yo no sea como ellos”, consideró el extremo.

“Me gusta estar con los míos y ser discreto, mientras que hay otros a los que les gusta salir y, bueno, no presumir, pero sí construir su marca, por así decirlo. Son aquellos que van a estos eventos de alfombra roja. Yo nunca he sido así, me gusta jugar al fútbol, irme a mi casa y ser una persona normal”, agregó.

“En España el fútbol está muy magnificado, todo lo que hagas en el Real Madrid está magnificado, y eso supone que tienes cámaras a tu alrededor las 24 horas y los siete días de la semana. Cuesta acostumbrarse”, explicó.