A qué hora juega River y cómo verlo en vivo

River protagoniza la agenda deportiva de este martes. Desde las 19.15, recibe a Fluminense en el Monumental, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, para definir la clasificación a octavos de final.

Además, Racing, ya clasificado, recibirá a Rentistas para cerrar la primera etapa de la competencia.

Por la Sudamericana, tendrán acción Newells -Vs. Atlético Go- y Talleres de Córdoba -Vs. Emelec-.

Agenda completa

MARTES 25 DE MAYO

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

19:15 Independiente Santa Fe vs Junior ESPN 2

19:15 River vs Fluminense DIRECTV GOESPN

21:30 Atlético Mineiro vs La Guaira FOX SPORTS

21:30 Cerro Porteño vs América de Cali ESPN 2

21:30 Racing vs Rentistas DIRECTV GOESPN

21:30 Sao Paulo vs Sporting Cristal FOX SPORTS 2

COPA CONMEBOL SUDAMERICANA

19:15 Newell's vs Atlético-GO ESPN 3

19:15 Palestino vs Libertad DIRECTV GO DIRECTV SPORTS + / 1613

21:30 Emelec vs Talleres ESPN 3

21:30 Deportes Tolima vs Bragantino DIRECTV GO DIRECTV SPORTS + / 1613

NBA - PLAYOFFS

20:30 Brooklyn Nets vs Boston Celtics

23:00 Phoenix Suns vs Lakers

23:30 Clippers vs Dallas NBA TV

ESPORTS

19:00 Campeonato ePrimera DIRECTV DIRECTV SPORTS / 1618

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Yankees vs Blue Jays ESPN Extra