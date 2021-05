Imposible no llorar: la carta entre lágrimas del Mudo Vázquez para despedirse del Sevilla

Luego de cinco años en el Sevilla en los que llegó a convertirse en un referente del plantel, Franco Vázquez cerró su ciclo y buscará nuevos horizontes.

Sin especulaciones sobre dónde continuará su carrera luego de que finalice efectivamente su contrato el 30 de junio, el Mudo decidió despedirse de los hinchas del Sevilla.

uD83CuDFA9 El Mudo Vázquez, emocionado en su adiós al #SevillaFC: "Me voy feliz sabiendo que disfrutaron con mi forma de jugar". #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 25, 2021

Para ello se sentó ante la prensa, leyó una carta que rompió corazones y rompió en llanto al despedirse.

La carta del Mudo Vázquez

Queridos sevillistas, ha llegado el momento de decirle adiós a la que fue mi casa por cinco años. Juntos hemos pasado momentos felices, otros no tanto, pero siempre con la tranquilidad de haber dejado todo en el campo de juego, por supuesto que a mi manera y mi forma de ser y de entender este juego. Siempre he tratado defender este escudo al máximo y estar a la altura de lo que significa jugar para este equipo.

Gracias por los aplausos, por el apoyo también por los murmullos. Eso me ha ayudado a ser mejor jugador y me ha ayudado a tener los pies sobre la tierra

Me voy con la conciencia tranquila de haber sido buena persona, humilde y trabajadora. Principios que me inculcaron mis padres y que llevo conmigo siempre. Me hubiese gustado irme en otros tiempos y así poder verlos y sentir el calor del Ramón Sanchez-Pizjuán otra vez. Pero seguramente volveré como un aficionado más.

Le agradezco al presidente José Castro por haberme permitido defender esta camiseta y vivir el Sevilla FC desde adentro. También a toda la gente que trabaja en el club. Por último a mi familia, mis padres, mis hermanos, mi suegro, amigos y principalmente mi mujer, que con sus palabras, afecto y abrazos han hecho que todo fuera más fácil y no dejaron que bajara los brazos.

Les deseo todos los éxitos en el futuro y que sigan haciendo esta institución cada vez más grande. Un abrazo grande para todos y hasta siempre.