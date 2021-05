El inesperado anuncio del Kun Agüero que sacude las redes sociales

La Copa América se acerca y los convocados a la Selección Argentina ya se van sumando a los entrenamientos junto a Lionel Scaloni. De todos ellos, el último en sumarse será Sergio Agüero, que todavía debe disputar la final de la Champions League junto al Manchester City.

El Kun prendió en Twitch por primera vez desde el gran festejo del domingo con Manchester City, sus dos goles y el homenaje del club por su último partido como local. Mostró un objeto muy especial que le dio el club y anunció que era su último streaming en varias semanas debido a sus compromisos con la Selección y las críticas que podría recibir.

"Hoy es el último stream en varias semanas. No creo que tenga tiempo. Ustedes saben… prefiero estar en Argentina enfocado. Ustedes quieren verme, pero hay gente que si las cosas van mal empieza a decir que estuve boludeando. Prefiero estar tranquilo, enfocarme en los entrenamientos y en los partidos", aseguró.

Y, en la misma línea, agregó: añadió: “Nosotros estamos a la vista del mínimo error. El mínimo error que tengamos, te sacuden. Hoy se suben todos al caballito del récord. Hoy es ´que grande el Kun, increíble lo que hizo´. Pero después me matan. Lo primero que van a decir es que estoy haciendo stream. A muchos todavía no les gusta y no entiendo por qué".

"Si va mal, dicen que estoy todo el tiempo sentado, que no entreno, que hago streaming. ¿Qué tiene que ver el stream? Como si estuviera andando en moto y me estoy por matar. Si fuese así, OK, diría que soy un irresponsable. Estoy haciendo stream, ¿tiene algo de malo? Por más que no escuche lo que digan, te llega. No les quiero dar argumentos", cerró.