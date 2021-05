Abreu debutó en su nuevo equipo y estira el récord

Sebastián Abreu debutó ayer en Sud América de Uruguay, el equipo 31 de su carrera, a los 44 años y con una particularidad: le dio la chance Claudio Darío Biaggio, delantero con el que compartió delantera en San Lorenzo entre 1996 y 1998.

El inoxidable delantero uruguayo entró, por Pablo Mouche, a falta de 10 minutos para el cierre del juego contra Villa Española y se fue victorioso por 2-1 y con el premio adicional de ser líder del torneo charrúa, con seis puntos en dos jugadas.

Los goles del vencedor los marcaron Pablo Olivera y el argentino Tomás Andrade, ex River y Argentinos. Mientras que Nicolás Digiano descontó sobre el cierre.

Todos los equipos en los que jugó Abreu

Pese a que el Loco pasó por 31 equipos, para el Guinnes solo computan 28 hasta el momento -se sumaría Sud América- ya que Athletic y Río Branco de Vitória no cuentan porque no compiten en ninguna de las cuatro divisionales del Brasileirao. No obstante, a lo largo de su carrera Abreu vistió las camisetas de los siguientes conjuntos: Defensor Sporting, San Lorenzo, Deportivo La Coruña, Gremio, Tecos, Nacional, Cruz Azul, América, Dorados, Monterrey, San Luis, Tigres, River Plate, Beitar Jerusalén, Real Sociedad, Aris Salónica, Botafogo, Figueirense, Rosario Central, Aucas, Sol de América, Santa Tecla, Bangú, Central Español, Puerto Montt, Audax Italiano, Río Branco, Magallanes, Boston River y Athletic Club de Minas Gerais.