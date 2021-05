La increíble situación que vive la escudería Mercedes en la Fórmula 1

La frustración de Valtteri Bottas por el abandono en el Gran Premio de Mónaco, cuando marchaba segundo, durará varios días… Es que el equipo Mercedes no pudo retirar la rueda delantera derecha en el cambio que el finlandés intentó hacer en el primer tercio de la competencia y tuvo que abandonar por ese increíble motivo. Y, todavía, la escuadra de Brackley aún no pudo retirar la llanta del W12.

“Dada la potencia de la pistola, puedes acabar sin la cara de giro y simplemente mecanizas la tuerca hasta un lugar donde no queda nada a lo que agarrarse, y eso es lo que hemos sufrido”, explicó James Allison, director técnico de Mercedes.

“Si no conseguimos que la pistola de la rueda entre limpia en la tuerca, entonces puede astillar las caras de giro de la tuerca. Lo llamamos mecanizar la tuerca. Es un poco como cuando agarras un destornillador de cabeza Phillips y no lo pones bien en la cruz; empiezas a redondear la cara de accionamiento de las ranuras del destornillador, y entonces, simplemente no puedes sacar el tornillo de lo que sea que estés intentando sacar porque ya no tienes los bordes de giro. Algo muy parecido ocurre con nuestras tuercas si la pistola empieza a girar y a astillar las caras de giro con la tuerca en la rueda”, completó.

La cuestión es que el equipo se retiró del circuito del Principado con la rueda colocada en el auto del finlandés y recién cuando lleguen a Inglaterra tratarán de quitar el rodamiento. “Habrá que rectificarla, sacar una Dremel y cortar dolorosamente los restos de la tuerca de la rueda. Lo haremos en la fábrica”, cerró Allison.

Toto Wolff, director general de la escuadra, también se refirió al tema: “Tenemos que revisar el diseño y el material de nuestra tuerca de la rueda, porque los mecánicos que operan las tuercas tienen que hacerlo de una manera que no se pueda mecanizar. De hecho, un mecánico que hizo eso es uno de los mejores, y es uno de los más aptos en términos de velocidad de parada en boxes que tiene el equipo. Así que siempre hay cosas que se juntan. Nunca es culpa de alguien, siempre son diversos factores”.