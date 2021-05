La histórica decisión de Luis Enrique que en Real Madrid no pueden creer

Luis Enrique, entrenador de la Selección de España, dio este lunes la lista de convocados para disputar la Eurocopa y sorprendió al dejar afuera a Sergio Ramos, histórico capitán, y al no citar a ningún futbolista del Real Madrid, algo que no había pasado jamás en la historia en grandes competiciones.

Ni Sergio Ramos, ni Nacho, ni Asensio, que eran los tres con posibilidades de ser convocados, figuran en la lista de 24 que presentó el ex entrenador del Barcelona, quien tenía la posibilidad de dar una nómina de 26 futbolistas.

En rueda de prensa, Luis Enrique dijo que "cualquier decisión sobre Ramos siempre ha sido polémica. Sé dónde estoy y lo acepto como algo normal y espero que no afecte a la Selección". Luego, agregó que "no pongo en duda el nivel de Nacho, pero quiero llevar a 24 jugadores y hay 3 ó 4 jugadores que podrían estar en la lista y se lo merecen. Si hubieran estado bien Carvajal y Ramos habrían venido. No hago la lista en función de esto".

Lo cierto es que España jamás fue a una fase final de un gran torneo sin jugadores del Real Madrid. Sólo en la Copa del Mundo Brasil 1950 estuvo a punto de pasar, pero finalmente el equipo blanco llevó a un jugador, Luis Molowny.

Luego, a lo largo de la historia, el Merengue siempre fue uno de los clubes que más jugadores ha aportado a La Roja. En la última cita, el Mundial de Rusia, Lopetegui llevó cinco jugadores, con Isco como estrella. En el Mundial de Sudáfrica el peso lo llevó el Barça, pero el Madrid metió a cinco jugadores con Iker, Ramos, Arbeloa, Alonso y Albiol.

El récord de jugadores del Real Madrid en la Selección española está en los ocho que fueron a la Eurocopa del 88: Camacho, Gallego, Gordillo, Sanchís, Michel, Martín Vázquez, Butragueño y Buyo.