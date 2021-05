Sin consuelo: Pep Guardiola no aguantó y rompió en llanto al hablar del Kun Agüero

La despedida de Sergio Agüero abrió una herida en los fanáticos del Manchester City que tardará en sanar. El Kun ayudó a cambiar la historia del club, lo volvió protagonista, se convirtió en el máximo goleador histórico y se adueñó de la Premier League.

Pero entre los saludos, los homenajes y los mensajes que circularon hoy, hubo uno que sorprendió. Si tenemos en cuenta que no es habitual ver a un entrenador llorar por la partida de un futbolista, las declaraciones de Pep Guardiola toman otro valor.

Es que el DT del City no aguantó y se quebró en vivo cuando le consultaron por la salida del Kun. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Guardiola caracterizó al argentino como irremplazable.

"Lo queremos mucho, es una persona especial para todos nosotros. Me ayudó muchísimo. No podemos reemplazarlo, no podemos", sentenció.