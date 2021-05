Lille cortó con la hegemonía del PSG y es campeón de Francia después de 10 años

El Lille conquistó su quinto título de la Ligue 1 al ganar este domingo en el estadio Raymond Kopa al Angers, por 2 a 1, y mantener así la ventaja sobre el París Saint-Germain en la última jornada de la competición.

El cuadro del entrenador Christophe Galtier afrontó la sesión final con un punto de ventaja respecto al cuadro parisino. No le valía otra cosa al Lille que vencer al equipo de Stephane Moulin, que desde hace semanas no tiene nada en juego, para no depender de su inmediato perseguidor.

A los diez minutos encarriló el objetivo el Lille, que logró su último título de Liga, el cuarto, hace exactamente una década. Fue el canadiense Jonathan David el que batió a Paul Bernardoni tras recibir un balón del portugués Renato Sanches. Luego amplió su ventaja al borde del descanso con un penal convertido por el turco Burak Yilmaz.

El partido decayó después. El Lille solo optó por resguardar la diferencia para cerrar la consecución del título. El Angers, en el tiempo añadido, acortó distancias con el gol de Angelo Fulgini. Pero ni el triunfo ni el título peligró para el Lille, al final campeón.

El conjunto de Christophe Galtier frenó la dictadura del París Saint Germain. Logró su quinto trofeo tras los de 1933, 1946, 1954 y 2011. El cuadro parisino, que había ganado siete de los ocho últimos títulos, terminó segundo tras imponerse por 2 a 0 al Brest.