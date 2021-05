Turismo Carretera: la imperdible anécdota de Agustín Canapino con Marcos Di Palma

En una mano a mano con Alejandro Fantino, Agustín Canapino relató una imperdible anécdota con Marcos Di Palma, quien fue fundamental en sus comienzos como piloto.

"Marcos es un personaje, yo lo quiero mucho", comenzó diciendo Canapino. Y luego se lanzó a contar cómo fue su primera prueba arriba de un auto y cómo Di Palma fue parte del puntapié de su carrera.

"A mi primera prueba en un auto de carrera me llevó él (Di Palma) en su avión. Mi papá probaba en Rafaela y yo en San Jorge el mismo día, entonces nos llevó a los dos", señaló. Y agregó: "A mi me acompañó, estuvo conmigo en la prueba, se subió al auto, me dio un montón de indicaciones y quedó sorprendido".

En aquel entonces, Canapino tenía 15 años y no se había subido nunca a un auto de carrera, sino que tenía "mucho simulador y mucha pasión". Luego de esa primera prueba a bordo de un Mégane, fue el propio Marcos Di Palma quien le dijo a Alberto Canapino "mirá, que es bueno" y que le diera una oportunidad.

A partir de ahí, la carrera de Canapino no frenó y con 31 años es tetracampeón del Turismo Carretera. Sin embargo, el actual campeonato tiene un plus especial: Alberto, su padre, falleció en febrero y quiere homenajearlo. "Quiero ganar este por la memoria de mi viejo", sentenció.