Se arrepiente de no haberlas cambiado: cuáles son las dos camisetas que Messi no tiene en su colección

Los años pasan, pero la imagen en todos los partidos es la misma: los rivales se desesperan por cambiar la camiseta con Lionel Messi. En ese intercambio suceden dos cosas: por un lado, se llevan un tremendo recuerdo del mejor jugador del mundo; por el otro, saben que su camiseta tendrá un lugar en la invaluable colección del astro argentino.

Pero en una entrevista íntima con Olé, debido al 25° aniversario del reconocido diario deportivo, Messi reconoció que hay dos camisetas que no cambió y se quedó con las ganas de tenerlas.

"La verdad que le empecé a dar bola al tema de las camisetas o de los recuerdos de más grande, porque antes no prestaba atención a eso, o no me llamaba. Mi hermano Matías, en Argentina, guardó cosas y tiene muchísimas desde que empecé", señaló.

"Me arrepiento de no haber pedido camisetas antes a jugadores que he enfrentado cuando era chico, cuando recién empezaba", confesó el capitán del FC Barcelona.

¿Cuáles son las dos camisetas en cuestión? ¡Ronaldo y Roberto Carlos! " Son jugadores que me enfrenté y hoy digo 'me hubiese gustado tener esa camiseta'. Después seguramente alguna me falta, pero tengo la mayoría", sentenció Messi.

A Ronaldo Nazário lo enfrentó por única vez en el comienzo de su carrera, un 19 de noviembre de 2005, en el clásico de España entre Real Madrid y Barcelona por la fecha 12 de La Liga. Con Roberto Carlos se cruzó en el mismo partido, pero tuvo una segunda chance: el 22 de octubre de 2006.

Sin embargo, nunca cambió las camisetas y son los dos tesoros que le faltan para completar una colección soñada.