Luque se quebró en vivo al hablar de la muerte de Diego Maradona

En pocos días se cumplirán seis meses desde la trágica muerte de Diego Maradona. Desde aquel 25 de noviembre toda tristeza se volcó hacia la búsqueda de los culpables. Y el principal apuntado es Leopoldo Luque, el neurocirujano que se encargaba de controlar el dispositivo de salud que giraba en torno al Diez.

Por ese motivo, Luque hace presencia en los medios de comunicación y trata de limpiar su imagen. Ahora lo hizo en Vino para vos, el programa de entrevistas que conduce Tomás Dente en KZO, y se quebró en vivo.

“Era más fascinante de lo que pensaba, era como vos y yo. Me fascinó la capacidad de no sentirse Maradona por momentos. La falsa humildad se vende demasiado, la real la tienen pocos y él la tenía, al menos conmigo”, señaló Luque y destacó entre lágrimas: “No lo pude llorar o extrañar como uno puede extrañar a una persona que uno quiere mucho. Lo extraño, pero algunas situaciones hacen que uno tenga que ponerse una coraza y estar pensando en otra cosas”.

“Siento que no hay paz, para él ni para mí", sentenció. “Hay que entender que yo fui el médico de confianza de Diego. Yo no lo auscultaba. Lo auscultaba un cardiólogo. Yo trataba de facilitar situaciones como ir a un médico y hacerse ver y era un paciente que no era de los que respetaba a rajatabla a un médico”, manifestó el neurocirujano.

“Me cae muy mal el cambio de carátula. Soy una persona con una familia detrás y me voy a defender. Lo que sí me hizo muy mal es que es un hecho médico, utilizaron herramientas jurídicas para lastimarme. Podemos hablar de cuestiones médicas, pero que nosotros hayamos tenido alguna idea de generarle algún daño a Diego, a mí me hace muy mal. Me dan ganas de salir a gritar. Yo no puedo decir todo lo que pienso, pero no es justo. En ningún lugar del expediente se puede llegar a las conjeturas que llegó la junta médica”, ratificó.

“Siempre lo miro. Hay muchas imágenes por donde yo ando y trabajo. Le pido que me ayude. Yo lo amé a Diego. Lo respeté. Por más que intenten mostrar una realidad no es tal. Estoy tranquilo, en paz. A Diego yo lo llevo en mi corazón. Ojalá hoy Diego estén en paz, porque Diego necesita paz”, finalizó Luque.