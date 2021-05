"Aseguró la bocha": el desopilante análisis del Kun Agüero sobre Enzo Pérez

Mientras aguarda su salida de Manchester City para emigrar a Barcelona, Sergio Agüero se divierte haciendo vivos e interactuando con sus seguidores. El delantero argentino respondió sobre varios temas y le consultaron si había visto la actuación de su compañero de la Selección, Enzo Pérez, quien debió atajar el pasado miércoles por Copa Libertadores.

Con la espontaneidad que lo caracteriza, el ex delantero de Independiente reconoció que no vio el encuentro de River en vivo pero sí que observó algunas secuencias del mediocampista en su "nueva faceta" de arquero: "Atajó Enzo Pérez... No vi el partido, pero atajó, sí. Difícil, eh".

"Yo vi el resumen y estuvo buena una que quedó la pelota en el aire y tiró así, para el córner... Qué hijo de p... Es buenísima. Hay que hacerla. Es la típica que tirás por las dudas si alguno te choca. Bien, aseguró la bocha. Por lo menos, bien", reconoció.

Este domingo, el Kun tendrá un merecido homenaje luego del partido del City ante ante el Everton donde celebrarán el título obtenido días atrás. Según medios europeos, ya acordó un vínculo por dos años con Barcelona y será anunciado después de la final de Champions League que los Ciudadanos afrontarán ante el Chelsea el próximo sábado 29 de mayo en Portugal.