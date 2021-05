Las casas de apuestas tomaron una insólita decisión con River-Independiente Santa Fe

River Plate protagonizará esta noche un evento insólito en su historia ya que recibirá a Independiente Santa Fe sin arquero, por lo que tendrá que atajar un jugador de campo, y además no tendrá a nadie en el banco de suplentes como consecuencia de los 20 casos de coronavirus que se registraron en el plantel.

Y este hecho sin precedentes también tuvo sus consecuencias en las casas de apuestas, que a la par de lo sucedido también tomaron una decisión inédita.

El equipo de Marcelo Gallardo recibirá a las 21 al conjunto colombiano con un equipo totalmente diezmado, y el principal problema es que sus cuatro arqueros (Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli) están contagiados y la Conmebol decidió no hacer lugar al pedido de River para incluir a Leo Díaz, quien debutó el domingo ante Boca.

Pero eso no es todo, ya que aún no se sabe si el Millonario saldrá a la cancha con los once jugadores o si lo hará con diez. Es que Enzo Pérez, que sufrió una pequeña distensión en el Superclásico, es una opción para ponerse los guantes y sumar un nombre más para poder completar el equipo.

Las alternativas son Jonatan Maidana, Milton Casco y Tomás Lacanda. Por su parte el defensor Javier Pinola, quien se recupera de su fractura en el brazo sufrida ante Platense, es otro que quiere estar a disposición a pesar de no contar con el alta médica.

Toda esta situación llevó a las casas de apuestas a tomar la decisión de no ofrecer ningún tipo de jugada posible para este encuentro. Esta medida es tan excepcional como el momento que vive River Plate. Mientras, todos los demás partidos, tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana, siguen activos para realizar cualquier tipo de apuestas.