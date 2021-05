No lo citaron a Los Pumas, rompió el silencio y destrozó a la UAR

Luego de que la UAR diera la lista de los 67 preseleccionados para jugar este año con Los Pumas, el wing mendocino Axel Müller expresó su malestar al no ser convocado y dejó en claro que Mario Ledesma lo llamó para integrar la lista de convocados, pero que finalmente la Unión Argentina de Rugby le bajó el pulgar y lo dejó afuera.

Es llamativa la ausencia del velocista mendocino ya que viene teniendo buenas actuaciones en el Brive de Francia que juega el Top 14 francés y mas sabiendo que va por su quinta temporada en el Viejo Continente.

Axel Müller, en su cuenta de Instagram, expresó “He recibido muchos mensajes y preguntas de por qué no me han tenido en cuenta en Los Pumas. Decido contarles por qué la UAR nunca más me dio la oportunidad después de los JJOO 2016 de ser convocado. Desafortunadamente la UAR no reaccionó como yo esperaba a mi decisión de seguir mis sueños y jugar al rugby profesional después de los JJOO. 5 años más tarde, el head coach me seleccionó y la UAR le impidió tenerme en cuenta. A pesar de las nuevas condiciones, con la gran mayoría de los jugadores argentinos jugando en Europa, ellos deciden no tener en cuenta mi desempeño en el Top 14, ni mis disculpas hacia la unión por mi salida de Argentina. Yo siempre tuve la ilusión y di todo para tener la oportunidad de ser llamado a Los Pumas, nunca la tuve. Estoy muy decepcionado por el trato de la UAR, pero no dejaré que afecte mi futuro. Seguiré disfrutando de mi camino."