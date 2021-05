La sorpresiva declaración de Federer tras caer en su vuelta

El suizo Roger Federer, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, reapareció hoy en el ATP de Ginebra después de varios meses alejado del circuito y perdió en su debut frente al español Pablo Andújar por 6-4, 4-6 y 6-4.



"Esperaba más de mí", aseguró Federer, de 39 años y actual número 5 del mundo, quien no jugaba sobre polvo de ladrillo desde la edición 2019 de Roland Garros, cuando perdió en semifinales con el español Rafael Nadal.



Exactamente 712 días después, el ídolo suizo mostró un buen nivel ante Andújar (59) por la segunda ronda del torneo de Ginebra, aunque no pudo imponerse en una hora y 51 minutos de juego.



"Es bueno estar de vuelta en la cancha, pero después perdés un partido como este y estás abajo. Nunca se siente bien. Tenía muchas ganas de jugar aquí, de eso no hay duda", declaró Federer en conferencia de prensa.



"Hubo momentos en los que estaba realmente feliz de entretener al público y pensando en el largo camino que recorrí para volver. Claro, es gratificante estar de regreso en una cancha de tenis. Pero espero algo mejor de mí mismo. Siento que en los entrenamientos he jugado mejor, incluso en los entrenamientos aquí. Pero los partidos son algo diferente", agregó.



El de hoy fue el tercer partido en 15 meses de Federer, tras dos operaciones de rodilla. Roger había jugado por última vez en marzo de este año, en Doha, donde alcanzó los cuartos de final.



Ya vacunado contra el coronaviruszer, el ganador de 103 títulos de la ATP (entre ellos 20 torneos de Grand Slam) regresó a Ginebra como máximo favorito. "Ojalá hubiera podido quedarme y jugar algunos partidos más para la gente de aquí porque el ambiente es muy bueno, considerando las circunstancias, y todos parecían muy felices de verme aquí", se lamentó el suizo.



Entre los objetivos del ex N°1, en el año que cumple 40, están su último Wimbledon (su torneo favorito sobre su superficie predilecta, el césped) y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



En este mismo torneo de Ginebra, con premios por 481.270 euros, Guido Pella -único argentino en el cuadro principal- extendió su racha negativa en la temporada 2021 y quedó eliminado en la ronda inicial frente al italiano Fabio Fognini por 6-2 y 6-2.



El bahiense Pella, ubicado en el puesto 44 del ranking mundial de la ATP, perdió con Fognini (17) luego de una hora y cinco minutos de juego, y ahora quedó abajo en el historial por 3-2 con el tenista nacido en San Remo.