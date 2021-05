Aseguran que Benzema vuelve a la selección francesa tras seis años

Karim Benzema atraviesa uno de sus mejores momentos en Real Madrid: es el goleador del equipo y el Merengue llega a la última fecha con chances de coronarse bicampeón de La Liga. Según medios franceses, este gran presente podría ser premiado con su retorno a la selección francesa para disputar la Eurocopa 2020.

El último partido de Benzema con los Galos fue el 8 de octubre de 2015, en un amistoso ante Armenia, disputado en Niza. Aquel día fue victoria por 4-0 y el delantero anotó dos goles.

Didier Deschamps, entrenador de Francia desde 2012, aseguró en 2017 luego de no convocarlo para la Eurocopa 2016: "Hice un análisis no sobre un individuo, sino sobre un grupo. El colectivo siempre ha estado por encima. Luego elegí únicamente en función de lo que creo que es bueno para la selección francesa. Siempre he actuado así. Decidí y asumo mi decisión".

Por su parte, Noël Le Graët -presidente de la Federación de Francia- descartó el retorno de Benzema luego de la obtención de la Copa del Mundo de 2018: "No tengo nada contra Karim, él siempre se ha comportado bien en equipo, pero creo que la selección ha terminado para él, especialmente porque puede que haya estado menos en forma durante algún tiempo".

A lo que el delantero respondió: "Señor Le Graët, le pido que se olvide de mí y me deje tranquilo, por favor. Francia es campeona del mundo y eso es lo esencial, el resto son minucias. Gracias".

Karim Benzema ha disputado un total de 81 partidos con la selección francesa, desde su debut en 2007 hasta su último encuentro en 2015. En ese lapso anotó 27 goles y repartió 18 asistencias.