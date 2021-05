Apareció D'Onofrio y apuró a la Conmebol: "Sería una cosa ridícula"

Rodolfo D'Onofrio ratificó hoy que el equipo se presentará a jugar el partido de mañana por la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe, de Colombia, aunque afirmó que "lo lógico sería que se suspendiera" por los 20 casos de coronavirus que se registraron en el plantel de River, más otros cinco en personal del club.

"Vamos a jugar mañana como corresponde, porque si no tendremos sanciones. Vamos a competir, pero lo lógico es no jugar. Cumpliremos con el reglamento porque las sanciones serían severas. Jamás pensamos en no jugar", señaló el presidente del club en diálogo con radio Mitre.

"Si no nos dan lugar al pedido, tendrá que jugar un jugador de campo en el arco. Sería una cosa ridícula, imagínense a Casco de arquero", explicó con respecto a la ausencia de arqueros que tiene el equipo y al pedido que elevaron a la Conmebol por una habilitación especial.

"River cumplió con todos los protocolos. Por más PCR que se hagan, nos aparecieron casos en pocos días y nadie descarta que aparezcan más. Cuando jugás en pandemia, por más que hagas todo, puede haber contagios masivos", sentenció D'Onofrio.

Todos los casos en River

Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Lucas Beltrán, Flabián Londoño Bedoya, Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux, Franco Petroli, Robert Rojas, Paulo Díaz, Nicolás De la Cruz, Agustín Palavecino, Bruno Zuculini, Benjamín Rollheiser, Santiago Simón, Tomás Castro Ponce, Rafael Santos Borré, Matías Suárez y Federico Girotti, además de Tomás Galván y Pablo Cáceres (Reserva), el nutricionista Marcelo Pudelka, el kinesiólogo Enrique Confalonieri y el entrenador de arqueros Tato Montes.