Sin arqueros, quién atajará en River por la Copa Libertadores

Tras la derrota por penales ante Boca en los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, todos los cañones de River apuntan a la Copa Libertadores, torneo que busca ganar por tercera vez con Marcelo Gallardo.

El Millonario jugará este miércoles en el Monumental ante Independiente Santa Fe y el Muñeco tiene en este momento solamente 14 jugadores disponibles de la lista de buena fe que presentó para el comienzo del certamen. En aquella oportunidad Conmebol permitía sumar hasta 50 jugadores, pero Gallardo optó porque sean 32 para no exponer a juveniles con los que no entrenaba y no quería exponer.

Hoy el plantel sufre un fortísimo brote de COVID-19 que ya arrojó 15 positivos y además hay tres lesionados: Javier Pinola, Enzo Pérez -hoy le harán estudios- y Flabián Londoño Bedoya.

Los quince casos de coronavirus confirmados el sábado son: Franco Armani, Germán Lux y Enrique Bologna, Franco Petroli, Paulo Díaz, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Santiago Simón, Nicolás de la Cruz, Agustín Palavecino, Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Federico Girotti y Benjamín Rollheiser.

Así el equipo no tiene arquero para el miércoles porque Alan Díaz, que ayer debutó y fue figura en la Bombonera, no está en la lista. Habrá un pedido formal a Conmebol para tratar de lograr una excepción.

Los 14 jugadores disponibles para la Copa que hoy tiene Gallardo en River

Defensores: Fabrizio Angileri, Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Alex Vigo, Milton Casco, Tomás Lecanda, Felipe Peña Biafore y Gonzalo Montiel.

Mediocampistas: Jorge Carrascal, Leonardo Ponzio y José Paradela.

Delanteros: Julián Álvarez, Lucas Beltrán y Agustín Fontana.