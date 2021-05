"Estamos en shock": D'Onofrio rompió el silencio tras el brote de coronavirus en River

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, rompió el silencio tras conocerse el brote de coronavirus en el plantel, con 15 futbolistas contagiados, y consideró que "lo más importante es la salud de los jugadores". También rechazó la idea de no presentarse esta tarde al Superclásico con Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, aunque puso en manos de la organización la posibilidad de suspender el encuentro.

"Lo más importante es la salud de los jugadores y su seguridad y la de sus familias", comenzó diciendo D'Onofrio en diálogo con TN. El titular riverplatense negó que el club pidiera la suspensión del partido con Boca, "aunque si existe esa posibilidad está en manos de la Liga", señaló; y se mostró "shockeado por lo que pasó".

"Estamos en shock. Hemos tomado todas las precauciones para el viaje a Colombia (la semana pasada para jugar con Junior por la Copa Libertadores), pero igual ocurrió lo que ocurrió", dijo.

D'Onofrio tampoco adelantó si River pedirá autorización a la Conmebol para sumar un arquero a su lista de buena fe luego de que los cuatro que tiene anotados dieran positivo en coronavirus y teniendo en cuenta que la Confederación Sudamericana le dio a los clubes la posibilidad de anotar 50 futbolistas para estar preparados ante estos casos y el DT Marcelo Gallardo se negó a completarla, sufriendo ahora las consecuencias de su decisión.

"No es tiempo de pensar en eso sino, como ya dije, en la salud de todos nuestros jugadores", insistió.

Previamente, y en un audio motivacional que había enviado a sus compañeros de Comisión Directiva y más tarde tomó estado público, D'Onofrio había indicado: "Ante la mala siempre tuvimos fuerza y mañana vamos por algo heroico".

"Mañana no hay oposición, no hay minoría, no hay mayoría, no hay nada. Mañana vamos todos juntos a creer, a acompañar a este equipo, a estos jugadores, que nos tocó algo durísimo", añadió.

El titular riverplatense pidió "alentarlos los pocos que vayan a la cancha y tener fe" porque el equipo "va a salir adelante".

"Somos punto y ellos son banca, pero se la van a tener que bancar. Mucha fe para mañana y para el miércoles", cerró D'Onofrio en el audio que se filtró.