La polémica publicación de Pergolini sobre el brote de contagios en River

Durante esta semana, Mario Pergolini apareció en escena para tirar varias bombas. El ex vicepresidente de Boca apuntó contra el Consejo de Fútbol, le pegó a la Conmebol y realizó un desafortunado comentario sobre Marcelo Gallardo. Este sábado, de nuevo se mostró activo en las redes sociales con un posteo que generó polémica y debate, tras los positivos en River.

"Si hay diez casos positivos en River (más el entrenador de arqueros y el Jefe de seguridad del plantel), el resto de los integrantes del equipo y del cuerpo técnico, ¿no son considerados "contacto estrechos" y deberían quedar aislados? ¿Qué le pasa al fútbol?", escribió en una historia de Instagram, despertando mucho malestar en los simpatizantes del Millonario.

Cabe aclarar que, el caso número 12 del que habla, no es el jefe de seguridad del plantel, sino el cocinero del plantel. No obstante, hay que tener en cuenta que si los futbolistas se entrenan al aire libre, por más que estén sin barbijo, no son considerados contactos estrechos.

Para que sí lo sea, deben permanecer en un lugar lugar cerrado a menos de dos metros de distancia y durante más de 15 minutos. Esto ocurre si hay un grupo de jugadores que viajan juntos en el auto o duermen en una misma habitación, algo que en la Liga Profesional no se está llevando a cabo debido a la implementación de la fase 1 que recomendó la AFA.