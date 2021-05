En medio de la crisis de San Lorenzo, Marcelo Tinelli tomó una decisión terminante

A través de un comunicado oficial difundido por sus redes sociales, y en medio de la crisis futbolística que vive el club, el presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Tinelli, confirmó a los socios que decidió solicitar una licencia al cargo que ocupa desde 2019 en el club.

El máximo dirigente de San Lorenzo confirmó su decisión mientras el club todavía no tiene un técnico fijo tras la renuncia de Diego Dabove y a pocos días de haber quedado eliminado en la primera ronda tanto de la Copa de la Liga Profesional como de la Copa Sudamericana.

"Muchas veces uno cree que dando lo mejor y poniéndose las 24 horas del día a disposición del club puede lograr los objetivos planteados, pero queda claro que a veces no depende del amor, el esfuerzo o el tiempo, porque en ese caso los resultados no se dieron. Me ha pasado en este año y medio de gestión", comenzó diciendo el Cabezón.

"Es por eso que he tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria: solicitar una licencia a mi cargo de presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con el que me han honrado los socios en la elección del 2019", agregó, anunciando además que será sustituido por el vicepresidente primero, Carlos Horacio Arreceygor.

“Nadie es más importante que la institución y considero que hay que aceptar la realidad con humildad y dejar espacio para que otros intenten superar este mal momento que nos duele a todos”, agregó y concluyó agradeciendo a quienes lo acompañaron durante su gestión.

