"Una cag...": el Kun Agüero, sin pelos en la lengua sobre el increíble penal errado ante Chelsea

El sábado pasado, Manchester City vencía por 1 a 0 al Chelsea y con el triunfo se consagraba campeón de la Premier League. Sobre el final de primer tiempo, Sergio Agüero tuvo la posibilidad de aumentar la cuenta con un penal, en el que picó la pelota y el arquero la atajó fácilmente. Finalmente, los Blues dieron vuelta el partido y el festejo del City se postergó.

Los Citizens se consagraron este martes, sin jugar, luego de la derrota del Manchester United, pero al Kun le quedó la espina clavada por aquel penal errado y lo recordó sin pelos en la lengua con sus seguidores.

Este miércoles, en su regreso a las transmisiones en vivo por la plataforma Twitch, el Kun habló por primera vez sobre esa definición, aunque ya había pedido disculpas por redes sociales, y aunque no pudo esconder su enojo, hizo hincapié en que "el fútbol da revancha".

"Lo del otro día que la piqué, bien. Decidí eso y, bueno, ya está. En ese momento estaba un poco, digamos después del partido, caliente. Se perdió y todo. Y nada, sentí que había hecho una cagada", comenzó diciendo Agüero, claramente molesto.

"Pero, bueno, al final quise poner algo porque sentí eso. Y no sé si tenía que pedir disculpas o no, pero a veces uno lo que siente, intenta ponerlo. Sentí eso, y lo puse. Después, nada, después todo bien. Contento. Estamos arriba, tranquilo. Lo bueno es que el fútbol siempre después te da revancha, así que se tiene que demostrar en la cancha. Tranqui. Seguro me habrán puteado, pero no pasa nada”, agregó sobre su pedido de disculpas en Instagram.