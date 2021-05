Turismo Carretera: la gran noticia que llena de ilusión a Guillermo Ortelli

Luego de su primera competencia con el JP Carrera en Paraná, Guillermo Ortelli decidió realizar una prueba para sacarse varias dudas y acomodar algunas complicaciones que le hicieron perder terreno en la cita pasada del Turismo Carretera. El autódromo de La Plata fue el escenario elegido por el siete veces campeón y los parámetros conseguidos fueron muy positivos.

El programa del día se basó en tres etapas. La primera en estabilizar el circuito de frenos, que complicó el funcionamiento del Chevrolet en la cita pasada; luego, se buscó balancear el funcionamiento del auto y posteriormente se calzaron neumáticos nuevos, logrando cerrar una vuelta de 1m26s3.

Si comparamos ese registro con la pole conseguido por Agustín Canapino en la primera fecha de la temporada (1m25s892), el siete veces campeón se hubiera ubicado segundo en la clasificación. Sin dudas, una gran noticia pensando en lo que viene. Al término del ensayo, Ortelli habló con Mundo Sport y dejó algunos conceptos de lo realizado.

"Hicimos hincapié en los frenos, que era algo que queríamos resolver, y hemos hecho una linda jornada de pruebas. Resolvimos muchas cosas que me dejaron muy conforme. Tengo tranquilidad de estar donde quiero estar, y busco tomarme las cosas con más paciencia para que esa locura por volver a los primeros lugares no me lleve a cometer errores", expresó.

Y agregó: "Hay que ir de a poco. Me dejo conforme lo de Paraná. El auto se mostró competitivo en ritmo, nos gustó, esta dentro del buen camino". El próximo desafío del siete veces campeón será el 30 de mayo en Concordia, Entre Ríos.