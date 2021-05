El misterioso mensaje de una estrella mundial que sacude al mundo

La mala temporada del Liverpool, que ha pasado de ganar la Premier a poder quedarse fuera de Champions, no se explica sólo con las lesiones en defensa de Van Dijk, Joe Gomez o Joel Matip. El 'bajonazo' de la 'MSF' es más que evidente.

"Mané no está bien", aseguró Jürgen Klopp hace unas semanas. Los números le delatan. Desde que llegó al Liverpool en 2016 procedente del Southampton por 41 millones de euros nunca había marcado tan pocos goles (9) en Premier.

El propio Mané ha reconocido su 'bajón' en una entrevista con Florent Sinama-Pongolle en los micrófonos de 'Canal+ Francia'. "Esta temporada es la peor de mi carrera, debo admitirlo", ha confesado el exjugador de Metz y Salzburgo.

Los motivos, sin embargo, son una incógnita hasta para el propio atacante senegalés: "Si me preguntas qué me pasa, me costaría darte una respuesta. Personalmente, no lo sé. Hasta me he sometido a exámenes para observar mi cuerpo. ¿Estoy comiendo los alimentos correctos o necesito cambiar?".

Por ahora, sin embargo, no se ha encontrado nada reseñable: "Revisaron los resultados de la prueba y todo está bien. Necesito entender que la vida tiene sus altibajos. Continuaré trabajando duro para que esta situación pase cuanto antes".