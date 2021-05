¿Qué dirá Messi? Neymar hizo una revelación que sorprendió a todos

Neymar sorprendió a todos al expresar su deseo de tener como compañero de equipo al portugués Cristano Ronaldo, quien tiene un incierto futuro en la Juventus de Italia, según lo manifestó hoy el sudamericano a la prensa francesa.

"¿Con qué otro jugador me gustaría jugar? Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Lionel Messi y Kylian Mbappé, pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo", dijo Neymar, en declaraciones a GQ Francia.

En cuanto a la posibilidad de contar con Cristiano como compañero, dependerá de lo que decida hacer Juventus que atraviesa una crisis económica y futbolística, luego de una floja temporada: la Juve fue eliminada en la Champions League en los octavos de final y en la Serie A está en el quinto lugar, con el Inter campeón.

Neymar, exdelantero de Santos y Barcelona, reveló además que lo que más anhela como futbolista es ganar el Mundial de Qatar 2022, algo que le falta en su carrera, que ya comienza su recta final. "Quiero ganar el Mundial. Este siempre ha sido el mayor sueño de mi carrera. Pero también quiero ganar todos los títulos con el PSG. Tengo casi 29 años y una buena carrera a nivel personal", añadió Neymar.