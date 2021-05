La gran desilusión de un piloto del Turismo Carretera: "Creí que iba a funcionar, pero..."

Luego de la jornada en el autódromo de San Nicolás, Tomás Fineschi, quien vive su primer año completo en TC2000 a bordo de un Peugeot 408, describió su desilusión por haber tenido una carrera difícil: "Habíamos llegado con buenas expectativas porque es un circuito que me gusta y creí que íbamos a funcionar bien, pero no fue así".

Ahora, Fineschi deberá recuperar terreno. "El fin de semana arrancó complicado desde el entrenamiento, donde demoré bastante para salir a pista por un problema en el auto y sólo pude girar un par de vueltas. En la clasificación cometí un pequeño exceso y no pude cerrar un tiempo prolijo. Y en el Sprint me tocó largar último, quise avanzar mucho, me apuré y cometí una maniobra desafortunada", señaló en declaraciones con el sitio web de la categoría.

"El domingo también largamos últimos y ahí sí pudo avanzar en las primeras vueltas. La carrera se hizo lineal, aunque pude rescatar algunos puntos con el noveno lugar obtenido", agregó.

Por último, haciendo un repaso por el campeonato que está realizando, explicó: "Fueron muy buenas las dos primeras fechas en Buenos Aires. En el Cabalén merecíamos habernos traído buenos puntos, pero un golpe en la primera vuelta nos dejó lejos. Me deja tranquilo que el auto está funcionando bien, vamos a ir a la próxima fecha con la idea de sumar fuerte y eso nos va a equilibrar un poco".