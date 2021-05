La indignante revelación de Almeyda sobre la vacunación en su Azul natal

Matías Almeyda, entrenador de San José Earthquakes de la MLS, confesó que intentó comprar vacunas contra el coronavirus para todos los ciudadanos de su Azul natal y le pidió ayuda a un político, pero las gestiones no llegaron a buen puerto. Además, el Pelado contó que el sí pudo vacunarse en Estados Unidos y recordó a su padre, fallecido por Covid-19.

"Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle porque quería vacunar a todo Azul. Quería vacunar, quería pagar todas las vacunas, pero lamentablemente no se pudo. Tenía los contactos para poder llevarlas y pagar a todo Azul, no me importaba lo que me iba a costar", expresó el exmediocampista en Radio Mitre.

Y continuó: "Si me quedaba sin lo que tenía, no me importaba porque la pérdida de mi padre y de muchos conocidos me da mucha tristeza. Me dio mucha bronca que mi papá no se pudo vacunar en Argentina y gente que no se tenía que vacunar se vacunó. Fue triste y traumática la muerte de mi padre, no lo pude despedir".

"Mi papá era mi amigo, teníamos un vínculo muy fuerte, éramos muy unidos. Más allá de que estábamos distanciados por kilómetros, siempre decíamos que nuestros corazones latían a la par y realmente me cuesta saber que hoy no está entre nosotros, pero sé que está, en algún lugar está", recordó.

Consultado sobre la posibilidad de comenzar una carrera política en su tierra natal, Almeyda sostuvo: "Cuando voy a Azul siempre me motivan amigos a meterme en política, pero es difícil. No creo que me meta en política, pero sí soy ayudante en general".