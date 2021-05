Godoy Cruz se quedó sin margen de error y el mercado será clave

Godoy Cruz Antonio Tomba cerró el sábado su participación en la Copa de la Liga Profesional con derrota ante Banfield por 1 a 0 y, aunque mereció ganar e hizo figura al arquero rival Iván Arboleda, se quedó con las manos vacías y finalizó otro torneo más en el fondo de la tabla de promedios.

Sebastián Méndez tomó las riendas del equipo para esta Copa de la Liga Profesional, renovando las esperanzas de los hinchas, quienes lo recibieron con los brazos abiertos rememorando su primer paso por el club, en el que estuvo muy cerca de gritar campeón.

Y, si bien el equipo mejoró y bastante en su rendimiento de la mano del Gallego, los números son los que mandan. Sólo cuatro victorias consiguió el Expreso en este torneo y en ningún momento pudo lograrlas de manera consecutiva.

La tabla de promedios indica que Godoy Cruz está último, cosechando apenas 33 puntos en 37 partidos disputados entre 2020 y lo que va de 2021, por lo que su promedio está por debajo del punto, con 0,891 al igual que Aldosivi, que divide por la misma cantidad de partidos.

De los que cuentan puntos desde el año pasado al igual que el Expreso, muy cerca se ubican Patronato y Huracán, con 0,945, por lo que la lucha será palmo a palmo con estos equipos, a los que hay que sumar los recién ascendidos y los que ascenderán.

Esto último será un arma de doble filo, ya que al dividir por menos partidos, con una derrota bajan mucho su coeficiente, pero con una victoria se disparan y se despegan del resto. A Sarmiento y Platense hay que sumar los dos que asciendan esta temporada, que llevarán la primera división a 28 equipos.

Por esto, al Expreso no le queda otra que hacer una gran campaña en la próxima temporada, cuyo formato de competición aún no se conoce, como tampoco se sabe cuántos descensos habrá a finales de 2022. Se sabe que la intención de la AFA y de la Liga Profesional es llevar el torneo a 22 equipos y, aunque es poco probable, no hay que descartar que decida hacerlo de un solo saque y que los descensos, cuando regresen, sean 6, lo que complica aún más el panorama.

El mercado de pases será clave y para empezar, habrá que armarse de atrás para adelante, ya que el punto más flojo del Expreso en este último torneo fue la defensa, que hizo aguas en más de un partido y por eso Godoy Cruz terminó como el equipo más goleado de la Copa de la Liga Profesional con 24 goles en contra, es decir que recibió en promedio 1,84 goles por partido.

De mitad de cancha hacia adelante, falló en la contención pero en la creación mostró algunas cosas interesantes, aunque no alcanzó y en varios partidos, como el del sábado, pagó caro la falta de precisión.

José Mansur, Daniel Oldrá y Sebastián Méndez tendrán que sentarse a analizar qué necesita el equipo y apuntar a jugadores con experiencia, que puedan sostener la presión de lo que estará en juego, y con la calidad necesaria para que el Gallego pueda plasmar su idea de juego y empezar a obtener resultados lo antes posible.

Los partidos siguen pasando y ya no hay margen de error, ya que de sumar otra temporada como las últimas, estará condenado al descenso.

Así está la tabla de promedios