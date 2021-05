El inesperado anuncio de Ruggeri sobre Sebastián Domínguez: ¿dirigirá un equipo de Primera?

Oscar Ruggeri lanzó al aire de ESPN F90 un inesperado anuncio que tiene como protagonista a Sebastián Domínguez, su colega en el programa.

Resulta que el Cabezón reveló hoy que Platense tendría en sus planes contratar a Domínguez como entrenador, luego de la salida del Chocho Llop al frente del equipo.

“Hoy sonó para ‘coso’, este (por Domínguez), un equipo de Primera, me dijeron ¿Para Platense, no? Me dijeron... ¿Quién fue? Los productores (del programa) me dijeron”, disparó Ruggeri.

“¿Estás preparado pichón?”, le lanzó. Domínguez respondió “creo que sí, no sé. Si te digo que ‘sí' me decís cualquier cosa…”.

Entre los comentarios, se metió el Chavo Fucks y señaló: “Se habló de Pusineri (Lucas) y de Madelón (Leonardo)". Y Ruggeri agregó: "Y ternado, Domínguez”. “¿Estoy ahí en la terna? Bueno, bienvenido”, sentenció Domínguez.