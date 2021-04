José Mansur rompió el silencio sobre el Morro García y habló de la vuelta de Godoy Cruz al Feliciano Gambarte

Este viernes, en una sorpresiva conferencia a la que fueron convocados un puñado de medios de Mendoza, el presidente de Godoy Cruz, José Mansur, volvió a dialogar con la prensa después de varios meses y allí rompió el silencio tras la muerte del Morro García y habló de la vuelta al Feliciano Gambarte.

El mandatario tombino comenzó hablando sobre el regreso al estadio del club, que debía ser mañana pero como Arsenal no pudo viajar se postergó y podría jugarse el lunes, y explicó que "siempre hemos tenido la idea. Hemos tenido muchos presupuestos y análisis de la situación del estadio. Salir a hacer propaganda no es nuestro estilo. Lo cual no significa que no hayamos estado trabajando".

Además, consideró que "es un tema complejo para la gente y jugar con los sentimientos de la gente no me parece serio. Frente a la posibilidad, tan repentina, preferimos agilizar lo básico para poder hacerlo".

Luego, Mansur fue consultado sobre el suicidio de Santiago García, sobre todo porque se llamó a silencio a lo largo de estos dos meses, y respondió que "es un tema muy importante y muy grande para nosotros. Y muy complejo. Lo que hemos decidido es que la Justicia es la que mejor se va saber expedir sobre las realidades".

"El club ha cumplido con sus funciones en todo momento. Es difícil hablar de una persona que ya no está y vamos a esperar, no vamos a entorpecer en absoluto ese tema", sentenció al respecto.

Qué pasará cuando se pueda jugar con público

"Cuando vuelva el público, ahí vamos a ver en qué estado se encuentra y qué requerimientos podremos lograr. Impacto ambiental, seguridad, y unos estudios de la Municipalidad con respecto a la estructura del estadio", explicó Mansur, y agregó que "hay situaciones complejas, de circulación, de evacuación, hoy el fútbol es muy diferente a cuando jugábamos acá de local".

"Lo más importante es que el camino empezó y lo vamos a ir transitando, para que quede para siempre y consolidar el proyecto y poder jugar en nuestro estadio y con público".

"Todos los estudios arquitectónicos, en conjunto con la Municipalidad, van a requerir criterio de ambos lados para llevar a cabo este proyecto. El estadio está enclavado en un lugar privilegiado de la ciudad de Mendoza, algunas cosas son más factibles que otras. Va a llevar su negociación y su tiempo", dijo el presidente del Bodeguero, quien reconoció que la vuelta se da porque se está jugando a puertas cerradas: "Si hubiese público, no hubiésemos podido volver, esa es la verdad".

Por qué se tomó la decisión ahora y no antes

"El club viene con un plan de inversiones desde hace rato. Muy importantes. Es el club argentino que a nivel infraestructura más ha crecido. Esto es un club nuevo. Todo junto no se puede hacer. Lo del estadio, han sido muchísimas las trabas de todas las veces que quisimos iniciar un proceso importante. Siempre nos encontramos con inconvenientes en el medio. Ahora creo que no hubo más remedio y hubo buena predisposición para poder jugar acá", explicó el mandamás del Expreso."

"Nosotros trabajamos en silencio, no nos gusta vender humo. No es nuestro estilo. A los hechos me remito, el que camina el club lo ve, el ejemplo de Mendoza y de Argentina está acá".

"Siempre se criticó Coquimbito y hoy es una locura. Los clubes nos lo piden prestado. Es de nivel europeo. Venimos haciendo miles de cosas y muy costosas. Pero siempre en silencio. Hemos dotado a Godoy Cruz de una infraestructura y va a lograr tener su estadio, con sacrificio, con tiempo, pero godoy cruz va a tener su estadio modelo. No es fácil", concluyó.