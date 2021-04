La verdadera historia del Topo Gigio de Riquelme en Boca, a 20 años

A 20 años del histórico festejo del Topo Gigio que Juan Román Riquelme hizo de cara a Mauricio Macri, luego de convertirle un gol a River en un Superclásico que terminó 3-0 a favor de Boca, Cristian Traverso, exfutbolista Xeneize reveló la verdadera historia detrás de la celebración.

"Esa es mi cabecita diciéndole ‘vámonos porque acá el que paga los platos rotos soy yo, me van a hacer cargo a mí de esta factura. Vámonos’”, comenzó contando Traverso, mientras miraba las imágenes del momento en un programa de TyC Sports.

"¿Ya había avisado que lo iba a hacer?", le preguntó José Chatruc. Y el exdefensor contestó: "No, no. Después me lo endosaron a mí, que yo había sido el autor material de esto". Inmediatamente después, el exRacing le consultó si el festejo no había sido para su hija y Traverso sentenció: "No, era para el contrato que había que renovar. Entonces yo digo ‘chau’".

En ese momento, Diego Díaz, conductor del programa, interrumpe y le pregunta al exBoca: "¿Qué estabas pasando vos en este momento? ¿Cualquier cosa que decía Román se te adjudicaba a vos?". Y este respondió: "Sí, sí. Yo concentraba con Román y algunos que me quisieron pasar factura, me vieron ahí y dijeron ‘tomá, esta es la manzana podrida’".

"¿Era la época del Barcelona?¿Y el no había renovado contrato?", indagó Marcelo Palacios. Y Traverso replicó: "Sí. Se había caído la operación". Lejos de perder la oportunidad, el periodista de TyC Sports tomó las riendas del relato y explicó: "Riquelme no aceptaba que la operación no la manejara Marcos Franchi (su representante de por aquel entonces) y la traía otro empresario. Empieza una guerra con Macri, guerra que ya había empezado alguna vez cuando él decía que ganaba cinco y Macri le hizo trascender el recibo que ganaba diez, ponele. Ya había quilombo. En esta era o renueva o se va al Barcelona o no acepta la oferta del Barcelona. En ese contexto empiezan los despelotes".

Siguiendo el hilo de la historia, el exfutbolista xeneize agregó: "Yo le di mi punto de vista a Román porque se hablaba de mucho dinero. Román no era de los que más cobraba. Estábamos haciéndole las cuentitas, escribíamos en un papelito los números, el 15 por ciento… éramos inocentes porque ese 15 por ciento después había que pasar por agremiados, devolverlos, era un quilombo... Yo no quería que se pelee con el presidente, ni el presidente por él porque estábamos en un momento en el que le ganábamos a cualquiera. Entonces, se van sucediendo esas rispideces".

"¿Quién tenía razón?", consultó Chatruc. Y la respuesta de Traverso fue contundente: "Y, Román, siempre".

Segundos más tarde, Diego Díaz vuelve entrar en escena e introduce: "Entonces, viene este momento, se para delante de los dirigentes, hace el gesto y vos vas y lo intentás frenar". La respuesta del panelista fue categórica: "Nos sacó y dije ‘bueno, listo. Chocala’".

Si bien Traverso aclaró que después de aquel episodio no se peleó con Riquelme, si dejó en claro que la relación no siguió siendo la misma. "Quizás él entendió que yo pateaba para el presidente. Entonces fui con el presidente y le dije ‘¿sabés qué? No me me metan más en quilombo, arréglense la cosa ustedes y buenas noches, mucho gusto’", contó.

Ya sobre el final, Traverso reveló cuál es la interpretación que hace del festejo de aquel día. "Cuando se cae la operación, pienso que este gesto de Román es ‘quiero cobrar lo mismo que me hiciste perder con Barcelona’. Ese es el gesto para mi", expresó. Y aseguró que tras aquello sufrió lo mismo que un Ramón Ábila hace poco días. "Me invitaron a salir. Sería lo mismo que Wanchope – Tevez ahora. Cuando yo me quedo sin club en México, el que primero que me llamó fue Mauricio para decirme ‘Volvé a Boca’ y ni hablamos de plata", cerró.