La terminante decisión de LA Galaxy con Cristian Pavón

Todo parecía indicar que Cristian Pavón no iba a volver a Boca. Sin embargo, LA Galaxy no hizo uso de la opción de compra por 20 millones de dólares y el delantero cordobés tuvo que volver al Xeneize hace pocos meses. La dirigencia estadounidense se comunicó para realizar una nueva oferta por Pavón, pero lo cierto es que no hubo acuerdo con el Consejo de Fútbol.

Y, al parecer, el equipo californiano perdió la paciencia. Según informan medios internacionales, el club angelino anunciara el fichaje del extremo francés, Kévin Cabral, que llega procedente de Valenciennes FC y fue presentado como nuevo Jugador Franquicia del cuadro californiano, algo que cierra la posibilidad que el jugador argentino vuelva a las filas del club estadounidense.

Pavón tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros y finaliza su contrato con Boca a mediados de 2022. Todavía no se sabe si Miguel Ángel Russo lo va a tener en cuenta para esta temporada o si tratarán de venderlo en el próximo mercado de pases. Lo cierto es que por ahora no hubo acuerdo con LA Galaxy y el club estadounidense se bajó de las negociaciones.