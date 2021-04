Sergio Ramos se animó a decir lo que todo Madrid piensa de Messi

Este fin de semana se viene un partido que podría definir, en parte, el destino final de la liga española. Barcelona visitará al Real Madrid en el clásico español, partido en el que no estará presente Sergio Ramos por una lesión. El defensor está próximo a estrenar su segunda serie en Amazon en la que cuenta lo que ha sido su vida, su familia y, por supuesto, sus títulos.

De hecho, en el tráiler que ya está rodando por la redes sociales, se ven apartes del recuento de la vida del defensor. Y en uno de esos espacios Ramos habló de Lionel Messi y de lo que ha sido enfrentarlo. "Messi evitó que lográramos más títulos. Tuvimos la fortuna, también la desdicha, de enfrentar al Barcelona de Guardiola, el mejor de toda la historia. Y no fue fácil contenerlos".

"Si Messi no hubiera estado, seguramente el Madrid tuviera más trofeos en sus vitrinas, de eso no les quepa dudas. Nosotros teníamos a un gran entrenador como es Mourinho, pero nos costaba enfrentarlos. No ganamos mucho y también porque hubo una tensión generada por ellos o por nosotros", explicó.

Y cerró: "Puedes jugar bien o mal, pero intento dar todo lo que tengo, independientemente de lo que pase. Cuando lo haces hay pocas cosas que reprochar". Por ahora, mientras avanza en su recuperación, se espera que Ramos confirme cuándo saldrá al aire su serie, que tendría seis capítulos con grandes invitados.