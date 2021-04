Máxima preocupación por una figura del PSG que se perdería la vuelta ante el City

El delantero francés del París Saint Germain (PSG) Kylian Mbappé está en duda para el desquite del martes próximo ante el Manchester City, por una de las semifinales de la Champions League, a causa de una contractura en el gemelo derecho, según señaló la prensa de su país.

Mbappé, campeón del mundo con el seleccionado francés en Rusia 2018, sufre una lesión en el gemelo y el PSG ya anunció que el delantero estrella no estará en condiciones de jugar el sábado contra el Lens, por la liga francesa, y no dio un tiempo exacto de recuperación del jugador. Por este motivo, su presencia o no en el duelo ante el City es una incógnita.

El entrenador argentino del PSG, el rosarino Mauricio Pochettino, también comentó la situación del jugador después de la práctica de hoy por la mañana, indicando que aún no tiene mucha información: "Kylian tiene una molestia en la pantorrilla derecha. Es un jugador importante para nosotros, cuando no puedes contar con un jugador tan impactante, importa”.

Los hinchas del PSG tienen la esperanza de que Mbappé se recupere rápidamente y refuerce al equipo para el partido de vuelta de las semifinales tras haber perdido 2 a 1 en el Parque de los Príncipes. PSG deberá marcar al menos dos goles para eliminar al Manchester City y pasar a la final de la competición por segunda temporada consecutiva.