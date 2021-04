Santiago Solari estalló de bronca tras el empate del Club América ante Portland Timbers

El entrenador argentino del Club América, Santiago Solari, manifestó su bronca luego del empate 1 a 1 ante Portland Timbers por los cuartos de final de la Champions League de la Concacaf debido al polémico arbitraje del guatemalteco Mario Escobar, quien le dio un penal al equipo de la MLS en el último minuto.

"Júzguenlo ustedes, no me voy a expresar al respecto, pero ustedes tienen el espacio y la capacidad, las imágenes, yo no las tengo, y pueden hacer un análisis de todo, no solo de una acción en particular", dijo visiblemente molesto del DT en conferencia de prensa.

"Yo creo que importa la opinión de ustedes, ustedes generan opiniones y entiendo el juicio del protagonista, pero ustedes son importantes para ayudar a que se eleve el nivel", agregó el ex Real Madrid, añadiendo además que "nosotros hacemos lo que podemos. Hicimos un primer tiempo fantástico y debió seguir en el segundo tiempo porque debimos jugar con superioridad numérica, eso sí lo opino".

Solari no pudo ocultar su bronca luego de un resultado que no lo dejó para nada satisfecho: "Ustedes pueden juzgar porque tienen la televisión y nosotros nos debemos dedicar a lo que hacemos y nos vamos dolidos, es difícil para el jugador sentirse superior e imponerse ante un buen equipo y no llevarte ese resultado de lo que hiciste. Eso duele porque hay mucho trabajo detrás, de mucha gente, pero ustedes pueden juzgar tranquilamente y con mayor responsabilidad".

Finalmente, el ex volante de River Plate aseguró que "es doloroso para nosotros y para los jugadores que venimos, traemos lo mejor que tenemos y hemos hecho un buen partido, un excelente primer tiempo que iba en camino de ser un segundo excelente tiempo y no fue así, pero no fue tan vistoso por razones ajenas a nosotros. Es difícil y doloroso para los jugadores hacer tan buen partido y que no se vea reflejado en el marcador".