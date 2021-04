Falcioni disparó duro contra Vigliano y lo culpó de sus peores días con coronavirus

El entrenador de Independiente, Julio César Falcioni, sostuvo luego de la victoria por Copa Sudamericana sobre Montevideo City Torque, de Uruguay, que "el penal que inventó el árbitro Mauro Vigliano en el clásico con Racing" le "provocó tal estrés" y le "levantó tanto fiebre, que facilitó que" se complicara su cuadro de coronavirus.

"A partir de ahí me subió la fiebre, vómitos, el estrés que me produjo… Yo le diría a Vigliano que a partir de ese día, de esa jugada, de ese momento, hasta ahí la llevaba bien. A partir de ese momento, el estrés que tuve, la tensión que tuve, la charla que tuve con vos, con colegas tuyos, con los dirigentes y el cuerpo técnico… Me produjeron un estrés que me desestabilizaron", señaló Falcioni.

"Fueron los peores cuatro o cinco días que pasé de la enfermedad, producida por el estrés, la tensión, por la impotencia de ver que se habían equivocado feo", agregó Falcioni en diálogo con TyC Sports.

"La verdad que nunca me había pasado algo así, y eso que estoy grande, porque si hubiese sido 10 años atrás quizá habría reaccionado de otra manera contra Vigliano", manifestó el DT.

"Y en cuanto a los que hablan de cómo juega este equipo hay que recordarles que ya no están Ezequiel Barco, Emmanuel Gigliotti u otra figuras que había en otros tiempos", advirtió.

Previamente, en la conferencia de prensa se había referido al tema asegurando que recién ahora están "dándole forma, trabajo e intentando un formato de seguridad para el equipo, que ante las ausencias de algunos jugadores (entre lesionados y afectados de covid-19), le da paso a varios jóvenes".

Sobre este último punto contó que por eso le ofreció "debutar al defensor Juan Di Lorenzo al final (de 22 años, se le vence el contrato en junio próximo e ingresó por el centrodelantero Silvio Romero), para sostener la ventaja y con variantes tácticas que se hacen en forma permanente".