La historia de Sagi Berman, el árbitro profesional que se someterá a una operación de cambio de género

El fútbol, como la vida en general, va evolucionando. Así, en pleno proceso por adaptarse a la sociedad actual, acaba de salir a la luz el primer caso de un árbitro, el israelí Sagi Berman, de la actual Premier League, que anunció públicamente que en los próximos días se someterá a una intervención quirúrgica para cambiar de género.

Esto no será un cambio de la noche a la mañana, sino un proceso que llevará cerca de tres años. Una vez completado, Sapir, como comenzará a llamarse, contará con un vestuario separado del resto de sus compañeros. La decisión ha sido tomada de la mejor manera por el mundo del fútbol. De hecho, la Asociación de Árbitros pidió "el máximo respeto" en las redes sociales.

"Conviví junto a la figura muy masculina que era. Era un hombre muy exitoso, en el arbitraje, en los estudios, incluso con las chicas. Pero tuve que dividir estos mundos porque me di cuenta de que la sociedad no me aceptaría. Durante casi 26 años tuve que vivir como no era, pero ahora decidí exponerme", explicó Berman durante la rueda de prensa.

Berman, de 27 años, está considerado uno de los mejores árbitros de la liga israelí. Llegó a la llegó a la máxima categoría en 2019, pero ya desde sus inicios presentó "capacidades físicas y mentales por encima de la media". "Lo hice por mí, pero también por mis familiares que me vieron sufrir", dijo..

Y cerró: "Hoy estoy completa, segura, sé que estoy haciendo lo correcto y sé que hay un apoyo muy amplio a mi alrededor. Espero sinceramente que nuestra sociedad sea más inclusiva. Estamos aquí para cambiar. En términos de arbitraje, no hay diferencia. Mis habilidades son las mismas. Todo es igual, así que continuemos. Ya no tengo miedo de las reacciones de las gradas"

Lucy Clark, en 2018, se convertía en la primera árbitro transgénero en dirigir un partido en Inglaterra, aunque en su caso lo haría en un encuentro de fútbol femenino. Su marca registrada es el silbato rosa, que utiliza para dirigir los partidos.