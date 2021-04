¡Tiró desde la casa!: los triples imposibles de Stephen Curry que dan la vuelta al mundo

Golden State Warriors venció anoche a Sacramento Kings por 117 a 113 y su principal estrella, Stephen Curry, fue nuevamente la gran figura y dio de qué hablar con dos triples que hay que verlos para creerlos.

La puntería de Curry de larga distancia no es ningún secreto y todos sus rivales en la NBA saben que no pueden dejarle ni medio metro de libertad porque va a saber aprovecharlo. Pero lo que no se esperaban los Kings era que Steph fuera capaz de hacerlo desde su casa.

Sacramento sufrió en carne propia la letalidad de los tiros de Curry, quien metió dos triples imposibles que lanzaron a los Warriors para encaminar la victoria ante sus vecinos.

El primero de ellos llegó tras apenas unos minutos de juego. El base perdió el control del balón y tuvo que tirar con escasos segundos en el reloj desde el logo central. La pelota entró y desató la locura de sus compañeros.

El segundo se dio poco antes del descanso. Curry dejó rodar la pelota por el lateral tras un saque de fondo y apenas unos metros después de cruzar el medio campo armó el tiro y enchufó un triple lejano que silenció a los Kings.

Stephen Curry terminó la noche como el máximo goleador del partido con 37 puntos (7 triples), 4 asistencias y 7 rebotes.