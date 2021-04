La frase de Scocco sobre Gallardo que generó un inesperado debate

Ignacio Scocco dejó su huella en River. Fue uno de los máximos goleadores del ciclo de Marcelo Gallardo y alzó cinco títulos (entre ellos, la Copa Libertadores 2018). Ahora, el actual delantero de Newell's se refirió al desgaste que vivió compitiendo en el equipo de Núñez con una frase que hizo ruido: "Gallardo o River en sí te llevan a no poder disfrutar".

"Obviamente, tenés finales de campeonato a cada rato y más al final de cada semestre. Ganás un partido importante y ya tenés que jugar otro, te tenés que recuperar del partido que jugaste... Se hace difícil disfrutar lo que uno va consiguiendo, pero bueno trato de estar de la mejor manera, y al ciento por ciento y con la mentalidad ganadora siempre en donde me toque", expresó.

En dialogó con ESPN F90, ante el requerimiento sobre el presente del equipo de Núñez, se excusó: "La verdad no me gustaría hablar porque no estoy ahí en el día a día, la verdad que no me parece correcto hablar de algo que no estoy viviendo. Hablo con mis ex compañeros siempre, pero no estoy en el día a día y no corresponde responder mirando desde afuera como ustedes".

A su vez, se refirió a Rafael Santos Borré, goleador de River quien hasta hace poco fue su compañero. "Lo que admiro mucho de Rafa es la capacidad para aprender que tiene", dijo. Y añadió: "Me acuerdo como si fuese hoy el primer día que entrenamos juntos. Era un chico que siempre preguntaba, que quería saber todo y quería perfeccionarse".

"Lo está demostrando desde el momento que le tocó jugar y Gallardo confió en él. Mejoró muchísimo en todo. Eso es mérito de lo que hace en la semana. ¿Qué le diría a los chicos que se suman a River? Que se adapten al grupo, pero eso es lo más fácil. Sabemos que Gallardo es un DT muy exigente y por ahí el ritmo de los entrenamientos al principio cuesta un poco", cerró.