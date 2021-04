El papelón del Loco Gatti por el que fue echado del programa de TV español El Chiringuito

El ex arquero de Boca Juniors, Hugo Orlando Gatti, es uno de los habituales panelistas del programa de TV español El Chiringuito y durante su última emisión protagonizó un papelón por el cual su conductor, Josep Pedrerol, lo echó al aire y le dijo que era un maleducado.

Durante el programa emitido en la noche de este viernes estaban hablando de la Superliga europea cuando Cristóbal Soria, ex delegado del Sevilla criticaba con dureza la idea del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, amigo del Loco. "A vos en Sevilla no te pueden ver", disparó Gatti en defensa de Florentino y comenzó la discusión.

"Cálmate un poquito, Loco. Tómate la tila ésa que te recomienda el médico, venga. A ver... Tenemos que avanzar porque si no el Loco nos estropea El Chiringuito", dijo Pedrerol, a lo que Gatti contraatacó: "Lo estropea él y no le decís nada. ¿Estás arreglado con él? Cada vez que vengo me atacás, Josep, me atacás. Dejame ser yo, si no para qué vivo".

A continuación, Pedrerol trató al Loco de "maleducado" y eso hizo enojar aún más al ex arquero. "¡¿Pero qué mala educación?! Ocho años que vengo acá, y querés que venga a qué", gritó Gatti enfrentando al conductor. Allí, Pedrerol decidió echar a Gatti del estudio: "Loco, no, otra no, fuera... ya, ya".

El Loco se levantó de su silla y comenzó a retirarse del piso, pero antes de desaparecer de la vista de todos, lanzó una última frase al aire: "¡Zurdo, te das vuelta, te das vuelta con estos mentirosos!". El conductor mantuvo la calma y lo despidió de buena manera para poder continuar el programa. "Descansa, hasta pronto", lo despidió Pedrerol.