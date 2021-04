Histórica sanción a un tenista de elite por conducta antideportiva

El tenista francés Benoît Paire, número 35 de la ATP, fue excluido de una posible selección para los Juegos Olímpicos de Tokio por la "repetición" de sus comportamientos fuera de lugar en la pista, el último de ellos en Barcelona.

"Su comportamiento profundamente fuera de lugar desde el comienzo de año atenta gravemente a los valores del deporte, a la imagen del tenis y es totalmente incompatible con el espíritu olímpico", señaló este viernes la Federación Francesa de Tenis (FFT) al anunciar esta decisión.

La nota recordó cómo Paire, en un partido en el torneo ATP de Buenos Aires el pasado 4 marzo, tuvo "un comportamiento antideportivo e inadaptado" dentro de la cancha y en redes sociales.

Paire tuvo otra actuación polémica el pasado lunes en el torneo Conde de Godó de Barcelona, con un escupitajo tras una decisión arbitral, un largo monólogo antes de sacar un punto, y más discusiones intensas con la juez.

La FFT señaló que ofrecerá a Paire (de 31 años) "un acompañamiento para ayudarle a pasar mejor el período actual, que vive de forma particularmente difícil, a fin de que pueda recuperar la serenidad, confianza y placer de jugar".

Luego de quedar eliminado en el Masters 1000 de Miami, el tenista había lanzado: “El tenis no es mi prioridad, espero ir a la playa y a la piscina. Ese es mi objetivo. Llego, tomo el dinero y me voy. Si gano un ATP 250, no embolso más de 30 mil euros. Perdiendo en primera ronda, gano 10 mil. ¿Para qué luchar como un loco para ganar un poco más?”.

“No toco mi raqueta en absoluto, no sirve de nada pagarle a alguien en la gira en este momento. Estoy solo, no tengo nada, ni entrenador ni preparador físico. No estoy entrenado, no estoy listo para jugar grandes partidos. Si el tenis se ha convertido en esto, así es la vida, pero no es mi vida. No voy a seguir así por mucho tiempo”, agregó.