Los lujos de Di María y un nuevo hattrick de Icardi para la goleada del PSG

El París Saint-Germain mandó un aviso al Manchester City a una semana del encuentro de semifinales de la Liga de Campeones que les enfrentará, al imponerse este miércoles por un contundente 5-0 al Angers en los cuartos de final de la Copa de Francia.



A los del argentino Mauricio Pochettino no les hizo falta el concurso de Kylian Mbappé, que permaneció en el banquillo, ante la voracidad del brasileño Neymar y, sobre todo, del argentino Mauro Icardi, autor de un triplete.

Como si tuviese prisa por resolver cuanto antes la eliminatoria ante los retos que le aguardan en los próximos días, el conjunto parisino no tardó en acorralar a su rival.



El asedio a punto estuvo de dar fruto a los de Pochettino a los cinco minutos de juego en un remate de cabeza del central alemán Thilo Kehrer que se marchó por encima del larguero.



No falló en su siguiente ocasión el París Saint-Germain, que se adelantó a los nueve minutos con un gol de Icardi, que resolvió con calidad en el área un pase del alemán Julian Draxler.



Icardi parece haber regresado con hambre de gol de la lesión que le impidió disputar la eliminatoria de cuartos de final de la máxima competición continental con el Bayern Múnich.



Si el pasado sábado el internacional argentino otorgó la victoria a los parisinos sobre el Saint-Etienne con un tanto en el tiempo de prolongación, este miércoles marcó en la primera ocasión de que dispuso.



No menos motivado parece el brasileño Neymar, que regresó a los campos tras cumplir los dos encuentros de suspensión con los que fue sancionado por la tarjeta roja que vio ante el Lille.



El brasileño provocó a los 23 minutos el 2-0, obra del defensa visitante Vincent Manceau, que introdujo el balón en su propia portería tras un rechace del portero Ludovic Butelle a un disparo de Neymar.



Los tantos parecieron aplacar la ambición del París Saint-Germain, que tras monopolizar el juego en el arranque del partido, poco a poco fueron cediendo metros ante el Angers.



Una circunstancia que los visitantes no supieron aprovechar, pese a disponer de alguna que otra peligrosa llegada al área, lastrados por su falta de acierto en el remate.



La falta de pegada la siguió acusando el Angers en la segunda mitad y a los 64 minutos Lois Diony fue incapaz de batir de cabeza al portero del equipo parisino, el español Sergio Rico.



Todo lo contrario que el PSG, que en los cuatro minutos siguientes sentenció la contienda con dos nuevos goles, obra de Neymar, que cabeceó a puerta vacía un pase de Draxler, e Icardi, que firmó el 4-0 al rematar un centro de su compatriota Ángel Di María.



En el minuto 90, Icardi estableció el definitivo 5-0 al culminar con una gran volea un centro al área.