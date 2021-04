A qué hora juegan los equipos argentinos por Libertadores y Sudamericana y cómo verlos en vivo

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ponen primera este martes. Luego de sus etapas clasificatorias, ambas competencias arrancan hoy su fase de grupos.

En ese sentido, Argentinos Juniors (Vs. Nacional) y Vélez (Vs. Flamengo) serán los primeros argentinos en patear la pelota en Libertadores, mientras que Newell's (Vs. Atlético Goianiense) y Rosario Central (Vs. 12 de octubre) harán lo propio en la Sudamericana.

Además, jugará Gimnasia y Esgrima de Mendoza ante Mitre, desde las 21.30, con la obligación de ganar para ser líder de su zona.

Agenda completa

MARTES 20 DE ABRIL

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

19:15 Always ready vs Internacional FOX SPORTS 2

19:15 Argentinos vs Nacional ESPN

19:15 Deportivo Táchira vs Olimpia FOX SPORTS

19:15 Santos vs Barcelona ESPN 2

21:30 Sporting Cristal vs Sao Paulo ESPN 2

21:30 Vélez vs Flamengo ESPN

COPA CONMEBOL SUDAMERICANA

19:15 Atlético-GO vs Newell´s

19:15 Metropolitanos vs Melgar

21:30 12 de Octubre vs Rosario Central

21:30 Aucas vs Athletico Paranaense

BUNDESLIGA

13:30 Colonia vs Leipzig

15:30 Bielefeld vs Schalke

15:30 Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen

15:30 Eintracht Frankfurt vs Augsburgo

SERIE A

15:45 Hellas Verona vs Fiorentina

PREMIER LEAGUE

16:00 Chelsea vs Brighton ESPN 2

NBA

20:30 Altanta Hawks vs Orlando Magic

20:30 Pelicans vs Brooklyn Nets

20:30 New York Knicks vs Hornets

23:00 Portland vs Clippers

23:00 Sacramento Kings vs Minnesota

PRIMERA NACIONAL

21:10 Mitre vs Gimnasia Mendoza TYC SPORTS

ATP 500 - BARCELONA

06:00 Primera y Segunda Ronda ESPN 2

LIGA NACIONAL - PLAYOFFS

15:30 Boca vs Gimnasia

18:00 Quimsa vs Comunicaciones Mercedes

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:30 New Yor Mets vs Chicago Cubs ESPN 3