La peculiar respuesta de Zidane sobre la creación de la Superliga

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo hoy que no es su trabajo opinar sobre la creación de la Superliga de Europa, y aseguró que "eso es cuestión de una persona, el presidente (del club "merengue", Florentino Pérez) y no voy a opinar al respecto".



El DT francés prefirió no pronunciarse sobre la iniciativa de "Los 12" clubes grandes de Europa que buscan organizar un torneo en contraposición a los organizados por la UEFA, como la Liga de Campeones y la Liga de Europa.





"Es una cuestión de una persona, del presidente. Cada uno tiene su opinión, pero yo estoy pendiente del partido, no estoy para hablar de eso. No es mi trabajo. Mi opinión sobre la Superliga no la voy a dar" dijo Zidane consultado durante la conferencia de prensa previa al partido de mañana ante el Cádiz por la Liga española, donde Real Madrid es escolta, a tres puntos del líder Atlético de Madrid.



El presidente del Real Madrid, Florentino Perez, es el flamante titular de la Superliga, creada por 12 clubes poderosos de Europa que decidieron desafiar a la UEFA y a la FIFA.



Sobre el partido ante Cadiz, el entrenador confirmo que "no va a estar Hazard y no va a estar Toni Kroos. Vamos a ir con un equipo que va a pelear. Es lo más importante, sabemos las dificultades, pero no estamos al límite".