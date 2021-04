Guardiola también se sube al ring en la disputa por el fútbol europeo

El entrenador catalán Josep "Pep" Guardiola, actual conductor del Manchester City, líder de la Premier League, uno de los 12 clubes fundadores de la Superliga europea, admitió hoy su incomodidad por el flamante anuncio y se opuso a que sea un torneo cerrado ya que no sería un deporte "si el éxito está asegurado".



"No es un deporte si no existe relación entre el esfuerzo y la recompensa. No es deporte si el éxito está asegurado o si no importa perder", afirmó Guardiola en la conferencia de prensa previa al partido que su equipo jugará mañana ante Aston Villa, por la fecha 32 de la Premier League.



Un día después del comunicado del City, como uno de los 12 clubes fundadores de la flamante Superliga europea, "Pep" admitió su incomodidad ya que se enteró del anuncio "unas horas antes" y que "nadie" del club ofreció más detalles que lo publicado.





En este sentido, Guardiola le pidió a los presidentes involucrados que hablen "más claramente sobre hacia dónde se dirige el fútbol".



"He dicho muchas veces que quiero tener éxito en la Premier League, no solo en un grande. No sé si se cambiará el comunicado y se permitirá que asciendan cuatro o cinco equipos más", planteó.



Y, en esta línea, agregó: "Es un problema mundial y hay que aclarar por qué están estos equipos y otros no como el Ajax que tiene cuatro Champions League. Tienen que aclararlo".



A pesar de no avalar del todo la creación de la nueva Superliga, Guardiola no quiso posicionarse del lado de la UEFA, una entidad que para él "ha fallado".



"No hay que ser cínicos. Todo el mundo mira por sus intereses, la UEFA también. En la parte más importante de la liga, cuando luchamos por títulos, (Robert) Lewandowski (goleador del Bayern Múnich) no pudo jugar contra el PSG porque se lesionó con su selección. La UEFA lo decidió así y Lewandowski no pudo jugar. Cada uno mira por sus intereses", apuntó.