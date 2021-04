Djokovic le contestó a Nadal y sigue la fuerte polémica entre ambos

Novak Djokovic no se quedó callado y salió al cruce de Rafael Nadal. El español dio lugar a un nuevo capítulo de la pelea entre ambos, al referirse a la carrera del Big Three (Federer, Nadal y Djokovic) por ser el máximo ganador de torneos Grand Slam.

En ese sentido, Nadal había manifestado: “Djokovic está más obsesionado que yo en este aspecto, más centrado en ello, Y lo digo en el buen sentido. Veo que está todo el tiempo hablando de los récords. No es la manera que yo tengo de entender mi carrera. Yo tengo una ambición saludable. Eso no quiere decir que no sea ambicioso porque entonces no estaría en la posición en la que me encuentro hoy. Simplemente es un tipo de ambición diferente a la de Novak”.

“Yo estoy súper satisfecho de mi carrera, pero eso no quiere decir que haya perdido la motivación. No me frustro si pierdo en un torneo”, añadió Nadal.

Pero el serbio no quiso ser menos y le respondió: “No puedo hablar en su nombre, no sé cómo piensa, pero tiene derecho a opinar sobre cómo me ve con respecto a los récords y todo eso. Personalmente, no siento que esté obsesionado con nada en la vida. He dicho muchas veces en el pasado que la pasión y el amor enorme que siento por este deporte es lo que me mueve. Voy por mis objetivos y nunca he tenido problemas en verbalizarlo. Quizás alguien no pueda decir algo y luego ceñirse a ello, pero nunca me resultó difícil decir: ‘Quiero romper ese récord o alcanzar una meta determinada’. No sé por qué es algo malo, no sólo en términos de récords, sino de cualquier cosa, por ejemplo la política en el tenis”.

Y agregó: “Creo que todo deportista debe tener metas porque eso le permite saber dónde están el punto A y el punto B y cómo ir de uno a otro. Al establecer objetivos, lográs la claridad mental necesaria para mantenerse disciplinado, responsable y organizado. He tenido períodos en mi vida durante los cuales no tuve una visión clara y no terminó bien para mí”.

“Yo soy ambicioso y puede que mi ambición sea diferente a la suya. Yo respeto a Rafa, quizá más que cualquier otro jugador en el circuito. Es el mayor rival que he tenido en mi carrera deportiva. Es admirable la dedicación que profesa hacia nuestro deporte. Yo no puedo hablar sobre qué tipo de motivación tiene él, no lo sé”, sentenció.